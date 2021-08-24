رامي رضوان يحاور "الصبارة الراقصة" على الهواء

ظهر الإعلامي رامي رضوان، بصحبة لعبة "الصبارة الراقصة" على الهواء مباشرة، حيث قام بإجراء حوار معها.



وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء تعليقًا على تصدر هذه اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي "يقطع النت على النتيتة على اللي بينتتوا عليه".



وقام بتجربتها على الحوار، مستطردًا "لعبة لذيذة مفيهاش أي حاجة ودمها خفيف، لا خلاص احنا مش هنقضي الحلقة كده أقصاها ثلاث دقايق، ولكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيديوهات وتيك توك خلت هذه اللعبة بدل ما كانت بـ200 و300 جنيه وصلت النهاردة إلى 1000 جنيه وإحنا جبنا دي بالعافية".



وتابع: "هذه اللعبة، المستوردين لها يرون أنها بتعلم الطفل الكلام، ولكن الخبراء أكدوا أنها تسبب إصابة الطفل بمرض يطلق عليه الببغاء وهو تكرار الكلام وقد يصاب الطفل بسببها بالتوحد، وهي في ذلك مثلها مثل أي حاجة في الدنيا لما بتزيد عن حجمها تتقلب ضدها".



