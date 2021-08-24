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بعد تتويجه بالدوري.. حكاية 77 بطولة حصدها الزمالك خلال 110 عامًا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:58 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 13 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الإنتاج الحربي بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من البطولة.
وسجل هدفي الزمالك كل من، أحمد سيد زيزو، والمغربي أشرف بنشرقي ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 79 نقطة، ويتفوق بفارق 6 نقاط عن غريمه الأهلي الذي تعادل مع الجونة 3-3 وارتفع رصيده إلى 73 نقطة بالمركز الثاني، ليتوج الفريق الأبيض بلقب البطولة المحلية بشكل رسمي.

الزمالك خاض 33 مباراة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم(2020 - 2021)، حقق 24 انتصارا، وخسر مباراتين، وتعادل في 7 مباريات، سجل 60 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، وحصد 79 نقطة حتى الآن.

الزمالك حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى منذ 6 سنوات وتحديدًا منذ آخر تتويج له باللقب موسم 2014 / 2015، ليرفع رصيد بطولاته في الدوري إلى 13 بطولة ويحتل المركز الثاني بين الأندية الأكثر تتويجا باللقب خلف غريمه الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ42 لقبا.

ورفع فريق الزمالك رصيد بطولاته إلى 77 بطولة مختلفة حصدها منذ تأسيسه عام 1911 جاءت كالتالي:-

- 13 بطولة الدوري الممتاز
- 27 بطولة كأس مصر
- 14 دوري منطقة القاهرة
- 4 كأس السوبر المحلي
- 2 كأس السلطان حسين
- 1 دورة 6 أكتوبر
- 5 دوري أبطال إفريقيا
- 1 كأس الكؤوس الإفريقية
- 1 كأس الكونفدرالية
- 4 كأس السوبر الإفريقي
- 1 كأس العرب
- 2 كأس السوبر المصري السعودي
- 2 كأس الأفروآسيوية

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