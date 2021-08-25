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بالأخضر.. مي عمر تتألق بأحدث ظهور لها

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
منار داود
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شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور جديدة لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

ظهرت "عمر" وهي ترتدي فستان كت، قصير باللون الأخضر ووضعت ماكياج جرئ أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب الجمهور، وعلقت على الصورة قائلة:"قبل يومين من حفل زفاف أصدقائي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر مشاركتها في الموسم الرمضاني في مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، إدوارد، دياب، فردوس عبد الحميد، منة فضالي إخراج محمد سامي.

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