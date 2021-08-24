استشاري تغذية يحدد الكمية المطلوبة لشرب المياه يوميًا (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك نباتات تقفل الشهية بدون أي أعراض جانبية، مما يقلل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، من خلال امتلاء المعدة، وبالتالي الشعور بالشبع، وهناك نباتات تعمل على حفظ مستوى السكر في الدم، وهناك نباتات أخرى تعمل على تكسير الدهون في الجسم، والطبيب المتخصص وحده هو من يقوم بوصف النبات الذي يناسب كل حالة.



وشدد "غزالي"، خلال حواره ببرنامج "سفرة هنية"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الثلاثاء، على ضرورة عدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، وفي حال الشعور بالجوع من الممكن تناول الفاكهة أو 10 حبات عنب، مشيرًا إلى أن الغدة الدرقية المسؤولة عن الحرق لا تعمل ليلًا، وبالتالي عند تناول أي طعام تتحول السعرات إلى دهون داخل الجسم.



ولفت إلى أن أغلب مرضى السمنة غير حريصين على شرب المياه وهذا الأمر غير صحي على الإطلاق، مشيرًا إلى ضرورة ألا يقل ما يتناوله مريض السمنة من المياه عن 3 لتر يوميًا، وشرب المياه يكون على مدار اليوم وليس على دفعات متقاربة، موضحًا أن شرب المياه مهم للغاية، لأنها تزيد من معدل الحرق داخل الجسم.

