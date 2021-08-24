بعد 9 أشهر.. برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن الفتى الذهبي

عاد أنسو فاتي، أصغر لاعب على الاطلاق يسجل هدفاً لبرشلونة، إلى التدريب الجماعي لأول مرة، في أكثر من تسعة أشهر بسبب الإصابة.

كتب برشلونة على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن فاتي (18 عاماً) شارك في جزء من التدريب الرئيسي، بينما ذكرت صحيفة ماركا أن النادي يأمل في عودة المهاجم إلى الملاعب أمام إشبيلية في 11 سبتمبر (أيلول).

وسجل فاتي أربعة أهداف في ست مباريات كأساسي بالدوري الإسباني الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة اليسرى، خلال الفوز 5-2 على ريال بيتيس، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.