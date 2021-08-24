أتلتيك بلباو يفسخ عقده مع كودرو بالتراضي

توصل أتلتيك بلباو ومهاجمه كينان كودرو، الذي انضم إلى الفريق في يناير(كانون الثاني) 2019، إلى اتفاق لإنهاء عقده، الذي كان سيستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2022، وفقاً لما أفاد به النادي الإسباني.









ويترك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً أتلتيك بعد أن لعب بقميصه 27 مباراة وسجل أربعة أهداف، ثلاثة منها في منافسات الدوري وواحد في كأس ملك إسبانيا.









وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، غادر كودرو على سبيل الإعارة إلى نادي بلد الوليد، حيث لعب 14 مباراة في منافسات الليجا.









وعبر أتلتيك في بيان له عن امتنانه لكينان كودرو، الإسباني ذي الأصول البوسنية، على "تفانيه وعطائه" وتمنى له "كل التوفيق" في مسيرته الشخصية والمهنية.



