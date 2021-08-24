عاجل.. أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي للدوري الممتاز

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أرضية ملعب خالد بشارة بعد نهاية مباراة اليوم أمام الجونة.

وتعادل الأهلي أمام الجونة مساء اليوم الثلاثاء 3-3 في المباراة التي جرت على استاد خالد بشارة بالجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الخطيب بتحية لاعبي الأهلي بعد المباراة ووجه له الشكر على المجهود الذي بذلوه طوال بطولة الدوري.

وخسر الأهلي لقب الدوري هذا الموسم لصالح غريمه الزمالك بعدما توقف رصيده عند 73 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن الزمالك الذي توج باللقب قبل جولة واحدة من النهاية.