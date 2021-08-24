أرقام و إحصائيات لاعبي الزمالك عقب التتويج ببطولة الدوري الممتاز

توج الزمالك بطلًا للدوري المصري الممتاز هذا العام 2020 /2021 بعد تفوقه على نظيره الإنتاج الحربي بهدف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري العام.





وكان الزمالك قد خاض 33 مباراة طوال مشواره في البطولة الجارية، أستطاع أن يحقق الفوز في 24 لقاء، وتعادل فى 7 مباريات، وتلقى الخسارة في مباراتين فقط.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أرقام و إحصائيات لاعبي الزمالك عقب التتويج ببطولة الدوري العام :-









ترتيب هدافين الفريق









يأتي المحترف المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك في المرتبه الأولى برصيد 15 هدف.





بينما يحتل يوسف أوباما في المرتبه الثانية برصيد 10 أهداف.





ويتواجد أحمد السيد زيزو في المرتبه الثالثة برصيد 9 أهداف.





ويصبح سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في المرتبه الرابعة برصيد 7 أهداف.





وإذا تم إضافة المعارين سيختلف الترتيب بكل تأكيد حيث يصبح مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة السكندري في المرتبه الثانية برصيد 14 هدف، ويتساوى كريم بامبو وعمر السعيد ثنائي الفريق المعارين مع يوسف أوباما في المركز الثالث.