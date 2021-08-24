بعد الفوز باللقب.. أرقام الزمالك في الدوري المصري 2020-2021

حصد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز رسميًا بعد فوزه على نظيره الإنتاج الحربي بهدف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري العام.

واستعادت القلعة البيضاء اللقب الغائب منذ 2015 بطعم خاص في الدوري الأطول في تاريخ الكرة المصرية.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مشوار الزمالك طوال بطولة الدوري المصري للموسم الجاري والذي حسمه الزمالك قبل انتهائه بجولة.

أرقام الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري المصري

- خاض الزمالك 33 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 24 مباراة، وسقط في فخ التعادل في 7 مباريات، بينما كانت الخسارة متواجده في مباراتين فقط.

و استطاع لاعبو الفريق تسجيل 61 هدفا، بينما دخل مرمي الزمالك 20 هدفا.

ويعتبر الزمالك حتى الآن صاحب لقب أقوى دفاع في البطولة، وثاني أقوى هجوم خلفاً للنادي الأهلي.