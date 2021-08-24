بعد تتويجه بالدوري.. أرقام وبطولات "كارتيرون" في ولايتين مع الزمالك (تقرير)





الزمالك رفع رصيده إلى 79 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز من 24 انتصارا، و7 تعادلات، وهزيمتين، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 73 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة ليحصد الفارس الأبيض اللقب الغائب عن خزينة بطولاته منذ 6 سنوات.





ويستعرض الفجر الرياضي كشف حساب الفرنسي كارتيرون في ولايته الثانية مع الزمالك:-





قاد كارتيرون الزمالك في 25 مباراة خلال ولايته التدريبية الثانية التي بدأت في الموسم الجاري، حقق 19 انتصارا اخرها على حساب الانتاج الحربي، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين فقط.





سجل لاعبو الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا، واستقبلت شباكه 17 هدفا فقط، وحصد الفريق 79 نقطة مع المدرب الفرنسي منحته اللقب رقم 13 في بطولة الدوري الممتاز.





بينما في ولايته التدريبية الأولى قاد الزمالك في 31 مباراة، حقق 19 انتصارا، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 49 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.





وتعد بطولة الدوري الممتاز هي البطولة الثالثة لـ"كارتيرون" مع الزمالك بعدما سبق وحصد مع الفريق بطولتي السوبر المحلي والسوبر الإفريقي خلال ولايته التدريبية الأولى مع الفارس الأبيض.

قاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فريق الزمالك للتتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري، بعد فوز الفارس الأبيض 2-0 على الانتاج الحربي، بينما تعادل غريمه الأهلي 3-3 مع الجونة في الجولة 33 من المسابقة المحلية هذا الموسم 2020 - 2021.