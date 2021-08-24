Advertisements

رئيس الحكومة المغربية: عودة العلاقات مع الجزائر إلى طبيعتها "قدر محتوم"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إنه يأسف لإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلاده، مضيفا أن المملكة تتمنى تجاوز هذا الوضع قريبا.

 

وأضاف في مقابلة مع موقع "أصوات مغاربية" أن خطاب العاهل المغربي الأخير تضمن دعوة إلى الحوار والتأكيد على أن "المغرب يعتبر أن استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه، واستقرار المغرب وأمنه من استقرار الجزائر وأمنها".

 

وتابع قائلا: "لازلت أتمنى أن نصل إلى تطبيق هذه الدعوة، دعوة الملك محمد السادس، على أرض الواقع"، لافتا إلى أن "المغرب ينظر إلى المصالح العليا للشعوب المغاربية عموما وللشعبين المغربي والجزائري على وجه الخصوص".

 

وعن احتمال عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر، قال العثماني "في رأيي الشخصي، إن بناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم ضروري تمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة وبناء المستقبل المشترك"، كما تمليه "التحديات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم والتي تنبني على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة".

الكلمات المفتاحية

المغرب الجزائر

أخبار تهمك

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- الجونة يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 12 ساعة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ يوم

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي للدوري الممتاز

منذ 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ يوم

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 6 ساعات

"بطل الدوري".. أرقام مثيرة من مشوار الزمالك حتى التتويج باللقب رقم 13 في تاريخه

منذ ساعة الا ربع

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الجزائر: ترقب وتحفظ بعد دعوة ملك المغرب للحوار

أجندة مفتوحة للحوار بين المغرب والجزائر

المغرب يجدد طلبه للجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور

هل تحتفل تونس بعيد الشغل بالإشتراك مع الجزائر؟

نور الدين الطبوبي أمينا عاما للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي

المغرب يؤكد الحرص على استقرار ليبيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:09 م

عاجل.. أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي للدوري الممتاز

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:32 م

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

08:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements