رسميا.. بنها يتعاقد مع قائد جمهورية شبين استعدادا للقسم الثاني





حصل مجلس إدارة نادي بنها على توقيع قائد جمهورية شبين اللاعب احمد الشرقاوي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .



ويعد اللاعب من العناصر الأساسية في صفوف جمهورية شبين خلال المواسم السابقة ومن ابناء قطاع الناشئين بالنادي المنوفي .



وضم بنها مؤخرا مجموعة لاعبين جدد منهم مدحت منسي مدافع وقائد بورتو وسيد مصطفى مهاجم المنصورة وأحمد بلحن لاعب السكة الحديد وايهاب عبد المحسن والحارس عمرو عبد المجيد لاعبا كوكاكولا .