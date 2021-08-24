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رسميا.. بنها يتعاقد مع قائد جمهورية شبين استعدادا للقسم الثاني
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:21 م
مصطفى الجندي
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حصل مجلس إدارة نادي بنها على توقيع قائد جمهورية شبين اللاعب احمد الشرقاوي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .
ويعد اللاعب من العناصر الأساسية في صفوف جمهورية شبين خلال المواسم السابقة ومن ابناء قطاع الناشئين بالنادي المنوفي .
وضم بنها مؤخرا مجموعة لاعبين جدد منهم مدحت منسي مدافع وقائد بورتو وسيد مصطفى مهاجم المنصورة وأحمد بلحن لاعب السكة الحديد وايهاب عبد المحسن والحارس عمرو عبد المجيد لاعبا كوكاكولا .
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