ارتفاع كبير في أسعار النفط مع توقف كبير للإنتاج في المكسيك

واصلت أسعار النفط أكثر مكاسبها الكبيرة بدعم من توقعات إيجابية للطلب بعدما أصدرت جهة تنظيمية أميركية الموافقة الكاملة الأولى لأحد لقاحات كورونا، بينما تعرضت المكسيك لتوقف كبير في الإنتاج بسبب حريق في منصة نفطية.





وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولار، بما يعادل 3.35%، لتسجل عند التسوية 71.05 دولار للبرميل.





وصعد خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.90 دولار، أو 2.89%، ليبلغ عند التسوية 67.54 دولار للبرميل.





وفي الأسبوع الماضي، تكبد الخامان القياسيان كلاهما أكبر خسائرهما الأسبوعية في أكثر من تسعة أشهر.





لكنهما قفز أمس الاثنين بما يزيد على 5% بدعم من ضعف الدولار.





وأثارت عودة وتيرة إصابات الجائحة للزيادة مخاوف بالمنظومة الصحية، لكن نوربرت روكر المحلل في جوليوس باير قال إن "تدابير الاحتواء التي تؤثر على الاقتصاد تبدو مستبعدة إلى حد ما"، عازيا ذلك إلى فاعلية اللقاحات.





وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أمس موافقتها الكاملة على لقاح فايزر-بيونتيك الذي يؤخذ على جرعتين، وذلك بعد أن كانت منحت اللقاح موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر الماضي.





ويأمل المسؤولون في إقناع الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم بأنه آمن وفعال.





وقال محللون إن النجاح الذي يبدو أن الصين حققته في مكافحة انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا عزز أيضا المعنويات بشأن الطلب، إذ لم تسجل حالات إصابة بالعدوى انتقلت محليا في أحدث البيانات.





كما تلقت أسعار النفط دعما من حريق في منصة نفطية قبالة المكسيك الأحد أدى إلى خفض الإنتاج النفطي لشركة بيميكس المملوكة للدولة بنحو 25% منذ ذلك الحين.





وتوفي خمسة عمال وأوقف الحريق إنتاج 421 ألف برميل يوميا.





في غضون ذلك، انتعش استهلاك شركات التكرير الهندية من الخام في يوليو لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تعافي الطلب على الوقود مما دعم الأسعار.