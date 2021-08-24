البرلمان العربي يعقب على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

طالب البرلمان العربي، كل من الجزائر والمغرب بالانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر، حيث تابع البرلمان العربي بقلق بالغ تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.



كما دعا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الإخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي.



وشدد البرلمان على أن كلا من المغرب والجزائر قوتين رئيسيتين ومؤثرين في المنظومة العربية والاقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة.



كما أكد البرلمان العربي على ثقته التامة في حكمة قادة كلا البلدين وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

