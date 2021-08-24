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أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز _تصوير: ياسمين عليوة
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حضر اليوم الفنان أحمد السعدني في العرض الخاص لفيلم "200 جنية" وكان قد ظهر بالجبس ظاهرًا عليه التعب الشديد ،ورفض إجراء لقائات صحفية ".



وكان أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور العرض:" أسعاد يونس،ليلي علوي،خالد الصاوي،محمود حافظ،ملك قوره،دينا فؤاد،صابرين،مي سليم،أحمد رزق".



فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا ،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"
أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"

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