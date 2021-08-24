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رئيس الزمالك: منح اللاعبين مكافآت أعلى من المنصوص عليها باللائحة (فيديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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وجه حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التهنئة لكل الزملكاوية بالفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه معقبًا: "ربنا أكرمنا بالتتويج، وببطولات الألعاب الجماعية الأربعة".

وأضاف "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وسعيد على مساهمتي فى تحقيق الفرحة لكل جماهير نادي الزمالك.

وأشار إلى أن بطولة الدوري العام نتاج مجهود كبير لمنظومة محترمة واللاعبون تعاهدوا على الفوز ببطولة الدورى العام وسيتم منح اللاعبين مكافأت أعلى من المنصوص عليها فى اللائحة، مضيفًا أن كارتيرون مدرب الزمالك مدرب متميز وأدار المباريات بكفاءة عالية وقام برفع اللياقة البدنية لكل اللاعبين.

الكلمات المفتاحية

مكافآت ببطولة الدوري الممتاز الزمالك

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