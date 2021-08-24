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وول ستريت ترتفع و"ستاندر" يسجل مستوى الإغلاق القياسي الخمسين لهذا العام

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
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أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة الثلاثاء 24 أغسطس بعد جلسة تعاملات خفيفة في أواخر الصيف إذ أبقت موافقة كاملة من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على لقاح كورونا وغياب عوامل سلبية على شهية المستثمرين للمخاطرة قبيل ندوة جاكسون هول التي تترقبها الأسواق.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية جميعها مرتفعة وسجل المؤشران S&P500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق.

وشهدت الجلسة أيضا تسجيل S&P500 مستوى الإغلاق القياسي الخمسين حتى الآن هذا العام.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 32.19 نقطة، أو 0.09%، إلى 35367.90 نقطة في حين صعد المؤشر S&P500 القياسي 6.70 نقطة، أو 0.15%، ليغلق عند 4486.23 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 77.15 نقطة، أو 0.52%، إلى 15019.80 نقطة.

وجاء قطاع الطاقة كأكبر الرابحين بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية في المؤشر S&P500، بدعم من استمرار صعود أسعار النفط.

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