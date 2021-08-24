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عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد تتويج الزمالك بالدوري

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز ببطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وشدد المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي على أنه سعيد بالأداء في مباراة اليوم وبروح جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، وأضاف أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري، خاصة اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأوضح  كارتيرون أنه سعيد بالتواجد مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن النادي، مضيفا أن الفريق يخطط للفوز ببطولة الكأس في الفترة المقبلة، وشدد على أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق إيجابي جدا ويقدم مردودا جيدا وفي كل مباراة يسجل أو يصنع هدفا.

وشدد كارتيرون على أن الجهاز الفني مضطر للتعامل مع ضغط المواسم في الفترة الأخيرة في مصر، ووجه كارتيرون الشكر لأعضاء الجهاز المعاون له لأن الفريق خاض مباريات قوية وحقق الفوز في آخر 8 مباريات.

واختتم المدير الفني للزمالك بأنه يسعى للحفاظ على مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا بصفوف الفريق، مشددا على أن رئيس النادي وعده بالحفاظ على القوام الأساسي، والذي بدأ بالتجديد للونش وزيزو، وسيتم التجديد لبن شرقي في الفترة المقبلة، موضحا أن الزمالك يمتلك لاعبين معارين هجوميا.

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