"يارب توفيقك".. بهذه الطريقة أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد

نشر الفنان أحمد زاهر صورة البوستر الرسمي لمسلسل ورا كل باب حكاية "كدبة كبيرة"،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقق "زاهر" على الصورة قائلًا:" بسم الله توكلنا على الله حدوته كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب اول حلق يوم السبت القادم على قناة الحياه ان شاء الله يارب توفيقك".



ويذكر أن مسلسل ورا كل باب "كدبة كبيرة" من تأليف اسلام حافظ، اخراج سميح النقاش، مدير التصوير عمرو فاروق،ستايلست حسن مصطفى،إنتاج سينيرجي