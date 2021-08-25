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إنسانية الرئيس.. السيسي يفعل كل شيء لحماية المصريين

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
كتب: علي فوزي
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تسعى الدولة المصرية إلى الحفاظ على أبناءها في الداخل والخارج، وهذا شعار الدولة دائما ولكنه أصبح قويًا  مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قال إنه جاء لحماية الشعب المصري من المخاطر في كل مكان.

وتحاول "الفجر" رصد ثلاث قصص حدثت اتخذت فيها الدولة المصرية قرارات مهمة في عهد الرئيس السيسي لتنفيذها.

تعذيب المصريين في ليبيا
في عام 2020 احتجزت جماعة مسلحة تطلق على نفسها "بركان الفصل" وهي قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية، عددًا من المصريين، ونشروا فيديو يوثق تعذيب وإهانة 23 مصريًا في ليبيا، وما أن صل هذا الفيديو إلى الرئيس السيسي، أمر بإنقاذ المصريين وأخذ حقهم.

وعاد المصريون من خلال القوات المسلحة المصرية وبتعاون مع القوات المسلحة الليبية، إلى أرض الوطن وهم يحملون أعلام مصر و"يهتفون تحيا مصر.. يحيا السيسي".

محتجزي الغوطة الشرقية
كما تمكنت وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع سفارة مصر بسوريا من إخراج 7 مصريين موجودين في مخيمات الإيواء بالغوطة الشرقية.

ويعتبر تدخل الخارجية والدولة المصرية في هذه الحادث أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سوريا.


الجالية المصرية في أفغانستان
وأعادت الحكومة المصرية أول أمس، الجالية المصرية في أفغانستان، والبعثة الأزهرية وبعض مسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك القرار بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وأصبح الوضع غير آمن في ظل حكم طالبان، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بعودتهم، وعلى الفور أقلعت طائرة حربية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى أفغانستان وأعادتهم بسلام.

الكلمات المفتاحية

مصر فغانستان اهانة مصر المصريين في افغانستان

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