مدرب الزمالك: مستمرون في طريقنا ونسعي للتتويج بالكأس

أعرب أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة درع الدوري الممتاز بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبدالمقصود في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الأهم بالنسبة للجهاز الفني والفريق هو فرحة جماهير نادي الزمالك العظيمة فهم يستحقون الكثير.

وأضاف عبد المقصود: “كانت هناك روح كبيرة عظيمة وكبيرة وسط الفريق، وكانت هناك حالة خاصة لدى الجميع من أجل التتويج بالدوري”.

واختتم مدرب الزمالك: “مستمرون في طريقنا ونسعى للفوز بالكأس وهدفنا الأهم خلال الفترة المقبلة هو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل”.