الخطيب يُعلنها: احتفالية لفريق الكرة بعد الفوز بالثلاثية.. ويوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي

قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي سيقيم احتفالية لتكريم فريق الكرة الأول بالنادي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.

الخطيب أضاف في لقاء له مع لاعبي الأهلي بعد مباراة الجونة :"نحن قصرنا معكم ولابد من إقامة احتفالية لتكريمكم".

وتابع :"حقكم علينا أن نقيم لكم احتفالية لتكريمكم فيها لأنكم تستحقوا ذلك".

وواصل :"ما أريده منكم التفكير في القادم وهو إسعاد جماهيركم وكتابة تاريخ جديد لكم وأنتم قادرون على فعل هذا الأمر لأنفسكم ولناديكم".

وأشار :"ارفعوا رؤوسكم أنتم أهلاوية وعلينا نسيان الماضي والتفكير فيما هو قادم".

وتابع :"سنقوم بحفلة لكم وسنحدد موعدها وسنقوم بتنسيقها حتى يتسنى لجميع اللاعبين أن يتواجدوا فيها سواء المنضمين للمنتخب أو المحترفين".

واختتم تصريحاته :"أشكركم على مجهودكم في الفترة الماضية كما أن جمهوركم يقدره هو الآخر".