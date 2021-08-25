أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-8-2021.. سعر المعدن الأصفر بعد الارتفاع الأخير

استقرت أسعار الذهب فى مصر، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن اخترق المعدن الأصفر أمس حاجز الـ 1800 دولار للأوقية، وصعد سعر جرام الذهب أمس 8 جنيهات في الصاغة.





أسعار الذهب في مصر هي كالتالي :





سجل الذهب عيار 18 نحو 678.5 جنيهًا.





وسجل الذهب عيار 21 نحو 792 جنيهًا.





وسجل الذهب عيار 24 نحو 905.25 جنيهًا.





بينما سجل الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.