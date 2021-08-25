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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-8-2021.. سعر المعدن الأصفر بعد الارتفاع الأخير

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب فى مصر، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن اخترق المعدن الأصفر أمس حاجز الـ 1800 دولار للأوقية، وصعد سعر جرام الذهب أمس 8 جنيهات في الصاغة.

أسعار الذهب في مصر هي كالتالي :

سجل الذهب عيار  18 نحو 678.5 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 792 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 905.25 جنيهًا.

بينما سجل الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.

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