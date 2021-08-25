"التنمية المحلية": لجنة عليا ستحدد رسوم انتظار المركبات في الشوارع

قال خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن قانون تنظيم المركبات يهدف إلى تسهيل حركة السير في الشوارع، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك شركات مساهمة التي ستتولى تنظيمها.



وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء أن هناك لجنة عليا ستتولى تحديد الأماكن والأوقات لتحديد أماكن الانتظار بالإضافة إلى الساحات حتى لا يعوق حركة المرورية ويحافظ على انسيابية هذه الحركة.



وأشار إلى أن هذه الشركات سوف تطلب ترخيص للعاملين فيها والإشارة إلى شروط مواصفاتهم والتي تتمثل في أن من يزاول هذا النشاط لابد أن يجيد القراءة والكتابة ولا يقل عمره عن 21 يوما وقد أدى الخدمة العسكرية أو لديه شهادة تفيد بإعفائه منها وكذلك شهادة صحية بعدم تعاطيه مواد مخدرة ولا يوجد عليه أحكام جنائية.



وأكد أن القانون وضع عقوبات لمن يخالف هذه الشروط، لافتًا إلى أن 75% تؤول لصالح المحافظة ويتم صرفها على الشوارع والإنارة والرصف، موضحًا أن اللجنة العليا في المحافظة سوف تحدد رسوم انتظار المركبات في الشوارع بالإضافة إلى أنه سيتم مراجعة كافة الاشتراكات الخاصة بانتظار المركبات.