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مي سليم ودينا فؤاد.. نجوم بصحبه أبنائهم على الريد كاربت

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "200 جنية" بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر وكانت قد حرصت الفنانة دينا فؤاد على حضور العرض الخاص للفيلم برفقة إبنتها كما حرصت الفنانة مي سليم على حضور إبنتها داخل العرض والتسجيل مع الصحفيين".






وكان أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور العرض:" أسعاد يونس،ليلي علوي،خالد الصاوي،محمود حافظ،ملك قوره،دينا فؤاد،صابرين،مي سليم،أحمد رزق".



فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد

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