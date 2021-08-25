"التضامن" تكشف تفاصيل تخصيص ملياري جنيه لتطوير دور الرعاية (فيديو)

وجه محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص 2 مليار جنيه لتطوير دور الرعاية.



وتابع "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن وزارة التضامن لديها 524 دار رعاية تحتوي عل أكثر من 10 آلاف طفل وطفلة، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بتطوير 40 مؤسسة على مؤسسة 22 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه، وهذا المؤسسات ستكون نموذجية، وتحتوي على كافة الخدمات.



ولفت إلى أن المؤسسات ستحتوي على كاميرات مراقبة، وأطباء نفسيين وملاعب، وحمام سباحة، ومحلات خارجية في هذه المؤسسات لزيادة دخل المؤسسات، وورش داخلية لزيادة مهارة الطلاب.

