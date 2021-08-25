تطورات مفاجئة بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن تعاقد ريال مدريد، ده الفرنسي كيليان مبابي، حجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.





وبحسب كارلوس كاربيو، صحفي ماركا الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يريد 180 إلى 200 مليون يورو، من أجل التنازل عن خدمات كيليان مبابي.





وتابع: "ريال مدريد يعرض على باريس سان جيرمان 160 مليون يورو، والآن عليه انتظار رد باريس سان جيرمان".





وأشار: "كيليان مبابي سيطلب من إدارة باريس سان جيرمان، الموافقة على هذا العرض والرحيل إلى ريال مدريد".





وأوضح: "غرف ملابس ريال مدريد، تتأهب قرار إدارة باريس سان جيرمان، بشأن الموافقة على رحيل مبابي".