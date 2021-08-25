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صلاح عبد الله احتفالاً بفوز الزمالك بالدوري: "قلبي الأبيض فرحان"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
يارا عادل
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احتفل النجم صلاح عبد الله، بفوز نادي الزمالك بالدوري المصري بعد فوزه على نادي الإنتاج الحربي ليعزز صدارته على الدوري المصري بفارق 6 نقاط على عزيمه النادي الأهلي.


حيث نشر صلاح عبد الله صورة لقميص نادي القلعة البيضاء منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعليه شعار:."بحب أبويا وأخواتي ولذلك هفضل أحبك يا زمالك".

وعلق النجم على الصورة قائلًا:." في التحفيل والتهويل أبدًا لن أشارك ولذلك لن أقول غير 50 مليون مبروك يا زمالك قلبي الأبيض فرحان ".


ويذكر أن صلاح عبد الله تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية وأجرى عملية قسطرة بالقلب وتركيب دعامة وغادر المستشفى عقب تحسن حالته الصحية.

ويعرض للنجم صلاح عبد الله حاليًا مسلسل "شقة 6" بطولة النجمة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، وأخرون من النجوم، ومن إخراج محمود كامل.

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