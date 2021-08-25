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عاجل.. سمية الخشاب تنفي تحقيق نقابة الممثلين معها بشأن الصورة المثيرة للجدل

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
يارا عادل
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نفت النجمة سمية الخشاب، الأنباء المتداولة التي تفيد بفتح نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، تحقيقًا عاجلًا معاها بشأن الصورة المتداولة لها التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في يوم حفل عقد قران طليقها النجم أحمد سعد.

وغردت سمية الخشاب عبر موقع تويتر قائلة:. "‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابه، برجاء من الساده الاعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونيه توخي الدقه والحذر من الاخبار المفبركه والاكاذيب التي يصدرها حزب اعداء النجاح واللجان الالكترونيه الممنهجه وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم داشرف زكي".



ويذكر أن أخر أعمال سمية الخشاب الفنية مسلسل "موسى" والذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي وشاركها البطولة النجم محمد رمضان وتارة عماد وهبة مجدي وعارفة عبد العزيز وحمدي الوزير وأخرون من النجوم ومن إخراج محمد سلامة.

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