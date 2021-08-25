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أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:11 ص
الفجر الرياضي
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أكد الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه سعيد ويشعر بالفخر بالانتماء لأكبر قلعة رياضية في مصر، بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 13 في تاريخ القلعة البيضاء.
أضاف لبيب عبر قناة الزمالك: “أشكر اللاعبين وكارتيرون المدير الفني على ما قدموه”.
أضاف لبيب عبر قناة الزمالك: “أشكر اللاعبين وكارتيرون المدير الفني على ما قدموه”.
وتابع لبيب بأن جماهير الزمالك الأعظم ولعبت دورا مهما في تتويج الفريق بدعمها المستمر، مشيرا إلى أنه سيطالب اللاعبين بإكمال فرحة التتويج بالفوز في لقاء البنك الأهلي الأخير، يوم الجمعة المقبل.
وأوضح لبيب أن الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الإداري نتيجة مجهود أعضاء اللجنة المؤقتة، مؤكدا أن الأمر لا يرجع له بشكل فردي.
وواختتم لبيب: “الزمالك حصل على أصعب لقب دوري في تاريخ الكرة المصرية، حققنا بطولة في غاية الصعوبة ومحاولات البعض للتشكيك في الأمر مرفوضة”.
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