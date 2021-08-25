عضو لجنة كورونا يكشف الإجراءات المتوقع تطبيقها على رافضي اللقاح (فيديو)

شدد محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه سيكون هناك إجراءات صارمة من قبل الدولة لأي طالب أو موظف يتخلف عن تلقي التطعيم.



وقال "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "من لا يريد أن يتلقى اللقاح يتعرض لأن يكون منبوذ في المجتمع".



وأضاف "قد يتم منع الطالب الذي لم يحصل على التطعيم من التواجد على مستوى الفصول الدراسية، لأننا مش هنعمل مغامرة بحضوره وسط عشرين أو ثلاثين شخص قد يكون السبب في إصابته، وهو نفس الأمر بنفس للموظف الذي قد يُحرم من مكانه أو يخضع لإجراءات إعادة المسحة بصفة دورية، وأكيد سيكون هناك إجراء بصورة أو بأخرى كنوع من عدم التسوية بين من تلقى التطعيم ومن لم يتلقى".

وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه حتى الآن جميع اللقاحات الموجودة في مصر فعالة ضد متحور دلتا ودلتا بلس.



وأشار إلى أن متحور دلتا أو دلتا بلس لم يحدث فيها تغيير جذري بصورة كبيرة تجعل التطعيم غير فعال، موضحًا أن متحور دلتا ليس الأشد شراسة ولكنه الأسرع انتشارًا، حيث أن متحور دلتا بلس له القدرة على إصابة من تلقوا التطعيم أو يصيب من أصيب بكورونا قبل ذلك.



وأكد "الإقبال على التطعيمات تحمينا من أن الموجة الرابعة تأخذ في وشها وتؤدي إلى حدوث وفيات خارج نطاق التحمل"، مشيرًا إلى أن القفزات في حالات الإصابات الحالية يأتي بالتزامن مع اكتشاف حالة مصابة بمتحور دلتا في 15 يوليو الماضي، مستطردًا "لم يحدث إقبال على المستشفيات بصورة مخيفة، ونستدل على وجود السلالة من النشاط والسلوك الذي يحصل على المريض".

