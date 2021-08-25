شاهد.. يوسف الحسيني يحتفل بفوز الزمالك ببطولة الدوري

احتفل الإعلامي يوسف الحسيني، بفوز النادي الزمالك ببطولة الدوري، قائلًا:" الزمك أصبح البطل المتوج بالدوري المصري، مفيش تصفيق حاد، مش قادر يا جماعة"



وقام "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصرية، مساء الثلاثاء، بتقبيل لوجو نادي الزمالك على الهواء مباشرة، قائلا: "حبيبي يازمالك، حضن يا زمالك، صورة سيلفي بقى مع نادي الزمالك".



وتابع: " لزمالك بطل الدوري، حظ سعيد للنادي الأهلي، دش مش آخر الدنيا، ربنا معاكم في البطولات المقبلة، والاهلي دايمًا رافع رأس مصر في المحافل الدولية، والأهلوية ما يفهموش خطأ، مفيش حدر زمالكاوي شجع الاهلي قدي"

