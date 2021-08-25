رسائل طمأنة بشأن تظلمات الثانوية العامة والتصحيح.. شاهد التفاصيل

كشف رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن توقعات بأن يصل عدد التظلمات في الثانوية العامة حتى الآن إلى أكثر من 500 ألف طلب تظلم، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من الطلاب تقدموا بتظلمات وكلهم أمل أنهم قد يكون لهم درجات.



وأضاف "رمضان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن سهولة التقدم للتظلمات بعد أن تم الإعلان عن كونه مجاني ومنحة من الوزارة في أول سنة لامتحانات الثانوية العامة بشكلها الجديد.



وأشار إلى أن سهولة تقديمه الكترونيًا عن طريق الإنترنت جعلت كل طالب يستطيع أن يتقدم بتظلم في أي مادة لم يحصل فيها على الدرجة النهائية، موضحًا أن عملية التصحيح تتم ثلاث مرات بوجود ثلاث فرق مختلفة، كما أنه تم اخذ نسبة من الأوراق وتصحيحها يدويًا، موجهًا رسالة طمأنة بأن انخفاض المجاميع سيتبعه انخفاض في التنسيق.



وجه مدير المركز القومي للامتحانات، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بشأن حصول جميع طلبة الثانوية العامة على حقوقهم أثناء عملية التصحيح الالكتروني.



وتابع "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك بعض نماذج الإجابة كانت موجودة على كود واحد، ولكن هذا غير صحيح، "نماذج الإجابة كانت عبارة عن أربع صور مختلفة في الترتيب الخاص بهم، ولكل صورة تكويد مختلف، وتم تصحيح الـ650 ألف ورقة في كل مادة أي 6 ملايين نموذج إجابة، ونسبة الأخطاء فيها كانت صفر%".



واستطرد "إحنا أولياء أمور في الأصل ونحرص على حقوق الطالب، وندرك أنها قضية خطيرة ولابد أن يحصل الطالب على حقه ولن نسمح بأن الطالب يهدر حقه، والتصحيح تم ثلاث مرات بواسطة ثلاث فرق مختلفة وكان هناك جزء من التصحيح اليدوي لنماذج من الأوراق".