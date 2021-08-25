Advertisements

رسائل طمأنة بشأن تظلمات الثانوية العامة والتصحيح.. شاهد التفاصيل

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:03 ص
شيماء حسن
Advertisements
كشف رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن توقعات بأن يصل عدد التظلمات في الثانوية العامة حتى الآن إلى أكثر من 500 ألف طلب تظلم، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من الطلاب تقدموا بتظلمات وكلهم أمل أنهم قد يكون لهم درجات.

وأضاف "رمضان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن سهولة التقدم للتظلمات بعد أن تم الإعلان عن كونه مجاني ومنحة من الوزارة في أول سنة لامتحانات الثانوية العامة بشكلها الجديد.

وأشار إلى أن سهولة تقديمه الكترونيًا عن طريق الإنترنت جعلت كل طالب يستطيع أن يتقدم بتظلم في أي مادة لم يحصل فيها على الدرجة النهائية، موضحًا أن عملية التصحيح تتم ثلاث مرات بوجود ثلاث فرق مختلفة، كما أنه تم اخذ نسبة من الأوراق وتصحيحها يدويًا، موجهًا رسالة طمأنة بأن انخفاض المجاميع سيتبعه انخفاض في التنسيق.

وجه مدير المركز القومي للامتحانات، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بشأن حصول جميع طلبة الثانوية العامة على حقوقهم أثناء عملية التصحيح الالكتروني.

وتابع "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك بعض نماذج الإجابة كانت موجودة على كود واحد، ولكن هذا غير صحيح، "نماذج الإجابة كانت عبارة عن أربع صور مختلفة في الترتيب الخاص بهم، ولكل صورة تكويد مختلف، وتم تصحيح الـ650 ألف ورقة في كل مادة أي 6 ملايين نموذج إجابة، ونسبة الأخطاء فيها كانت صفر%".

واستطرد "إحنا أولياء أمور في الأصل ونحرص على حقوق الطالب، وندرك أنها قضية خطيرة ولابد أن يحصل الطالب على حقه ولن نسمح بأن الطالب يهدر حقه، والتصحيح تم ثلاث مرات بواسطة ثلاث فرق مختلفة وكان هناك جزء من التصحيح اليدوي لنماذج من الأوراق".

الكلمات المفتاحية

مدير القومي للامتحانات جة تظلمات الثانويه العامه الثانويه العامة

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 7 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ يوم

كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"التعليم": تحميل جميع نماذج أسئلة "الثانوية" وإجاباتها على موقع الوزارة

تظلمات الثانوية العامة| استعلم عن خطوات التقديم للتظلم على النتيجة وطريقة دفع المصاريف

التعليم: 26.300 ألف طالب تقدموا بتظلمات من نتيجة الثانوية العامة

التعليم تعلن حصيلة تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول

بداية الاطلاع على الأوراق.. 5 حالات تمنح طلاب الثانوية درجات بعد التظلم

تعلن غدا.. 3 خطوات لمعرفة نتيجة تظلمك في الثانوية العامة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

01:35 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

06:29 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements