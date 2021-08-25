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ابنة دينا فؤاد لـ"الفجر الفني": خوفت من والدتي بسبب دورها في "جمال الحريم"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - تصوير :- ياسمين عليوه
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حرصت الفنانة دينا فؤاد على حضور العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" بصحبة ابنتها وكان قد أقيم العرض الخاص للفيلم بأحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر

وكشفت ابنة الفنانة دينا فؤاد لـ "الفجر الفني" عن خوفها من والدتها بسبب دورها في جمال الحريم.

وقالت عند سؤالها عن اعمال والدتها: "خوفت من مامي أوي في الدور ده بصراحة".

فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد

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