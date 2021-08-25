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وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:04 ص
كساب أحمد
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسباب زيادة التظلم على نتيجة الثانوية العامة، قائلًا: "أسباب زيادة الاقبال على التظلم ترجع إلى أن التظلم لأول مرة مجاني، خلاف السابق"، مضيفًا أن مشكلة الكثير من الطلاب وأولياء الأمور تتمثل في عدم الاستماع، إلى ما صدر من الوزارة عن تطوير التعليم، والاستمرار في الذهاب إلى الدروس الخصوصية.


وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن ولي الأمر عليه أن يدفع أولاده لدراسة ما يحبوه، فالنجاح في أي مهنة سواء التعليم الفني أو التعليم الأكاديمي أفضل من الدخول إلى كليات القمة، وعدم تحقيق أي نجاح.

ولفت إلى أنه لا يتذكر المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة بشكل جيد، معقبًا: "اللي أنا فكره إني جبت 84 أو86 %، وكنت طالع الثاني على سوريا، لأن كنت واخد الثانوية من مدينة حلب".

الكلمات المفتاحية

نتيجه الثانوية العامة الثانويه العامة

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