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دينا فؤاد لـ"الفجر الفني": سعيدة بدوري في "200 جنيه".. وأتمنى المشاركة في أعمال لايت كوميدي (خاص)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - تصوير :- ياسمين عليوه
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أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص فيلم "200 جنيه" والذي كان بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر وكانت قد حرصت الفنانة دينا فؤاد على حضور العرض الخاص بصحبة ابنتها".

وصرحت دينا فؤاد أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم "200 جنية" عن سعادتها بتواجدها مع كل هؤلاء النجوم وبالعمل مع المخرج محمد آمين ".

وكشفت عن رغبتها في أداء أدوار لايت كوميدي خاصة بعد مسلسل " اللي مالوش كبير"،"جمال الحريم" مشيرة إلي أنها لا تجيد الأعمال الكوميدية الصرف بشكل جيد قائلة:"أنا ليست كوميديانة ولكني اتمني المشاركة في أعمال لايت كوميدي"

فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد

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