شاهد.. رسالة من رئيس البعثة الأزهرية للسيسي بعد العودة من أفغانستان

وجه شوقي أبو زيد، رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسخيره كل إمكانيات الدولة من أجل عودتهم من كابول إلى مصر.



وقال "أبو زيد" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كان هناك تحركات من رئاسة الجمهورية قبل أن يقع ما وقع، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس السيسي لإنقاذ البعثة الأزهرية والجالية المصرية".



وأضاف: "أدام الله الرئيس السيسي لمصر رافعًا شأنها معليًا رايتها وحافظًا لكرامتها وكرامة أبنائها، مصر الغالية هي بلاد الأمن والأمان، ومصر هي الأمن والأمان والسلامة والسلام كما يقول الله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنيين".



وتابع: "عندما دخلت جماعة طالبان الى كابول، لم نكن نتوقع هذا الدخول المفاجئ، وشاهدنا دولة تسقط بكل مؤسساتها في وقت قصير من الزمن وهذا ما خلق الفوضى والاضطراب والانفلات".



وفي تصريحات سابقة كشف رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان، تفاصيل تحرك الدولة المصرية منذ بداية الأحداث في أفغانستان قبل 10 أيام من العودة بالأمس.



وقال "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الثلاثاء: "حينما ظهرت الأحداث المفاجئة في كابول تواصلت القنصلية المصرية معنا بالتوجه مباشرة إلى مقر السفارة في العاصمة".



وأضاف: "أخذنا السيارات وتوجهنا إلى مقر السفارة في كابول ووجدنا حالة من الهرج والمرج ولم نتمكن من دخول المطار مع أن الطائرة الحربية الخاصة كانت على أهبة الاستعداد ولكنها لم نتمكن من الهبوط نظرًا للظروف المحيطة وصدرت تعليمات بالعودة إلى مقر السفارة".



وتابع: "نوجه الشكر للرئيس السيسي وجهاز المخابرات المصرية لمتابعتهم المتواصلة حتى تم إجلاء أفراد الجالية المصرية بأمان من كابول، وتحركنا من مقر السفارة المصرية في كابول إلى المطار في الأتوبيسات لاستقلال الطائرة العسكرية التي نقلتها إلى أبو ظبي ومنها إلى مطار شرق القاهرة".



واستطرد: "كان هناك القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي تؤمن خروج رعاياها من المطار، وبمجرد وصولنا إلى مصر اكتملت فرحتنا وسعدتنا وذهب الخوف والقلق".

