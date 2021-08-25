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كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:29 ص
محمد عبدالعظيم الشيخ
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فتح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك النار على نجم الفريق رغم التتويج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.
واتهم كارتيرون حارس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش أنه يعوى افتعال الأزمات مما يؤثر على غرفة خلع الملابس بدليل ما حدث في المعسكر الأخير لمباراة سيراميكا كليوباترا ثم تركه للملعب فور علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي.
ووصف مدرب الزمالك الحارس بأنه يصعب السيطرة عليه وصاحب أفكار مجنونة لذلك لا يمانع في رحيله بعدما استبعده من مباراة الإنتاج الحربي نتيجة ما فعله ورفضه الجلوس كبديل.
وشدد كارتيرون على أن جنش يجب أن يرحل ويجب على إدارة النادي أن تفكر في تسويقه بأسرع وقت ممكن طالما أنه يمتلك الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد الذي لا يفتعل المشاكل كما يفعل جنش في حالة ابتعاده من المباريات.
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