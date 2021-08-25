كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك

فتح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك النار على نجم الفريق رغم التتويج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

فتح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك النار على نجم الفريق رغم التتويج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

واتهم كارتيرون حارس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش أنه يعوى افتعال الأزمات مما يؤثر على غرفة خلع الملابس بدليل ما حدث في المعسكر الأخير لمباراة سيراميكا كليوباترا ثم تركه للملعب فور علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي.

واتهم كارتيرون حارس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش أنه يعوى افتعال الأزمات مما يؤثر على غرفة خلع الملابس بدليل ما حدث في المعسكر الأخير لمباراة سيراميكا كليوباترا ثم تركه للملعب فور علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي.

ووصف مدرب الزمالك الحارس بأنه يصعب السيطرة عليه وصاحب أفكار مجنونة لذلك لا يمانع في رحيله بعدما استبعده من مباراة الإنتاج الحربي نتيجة ما فعله ورفضه الجلوس كبديل.

ووصف مدرب الزمالك الحارس بأنه يصعب السيطرة عليه وصاحب أفكار مجنونة لذلك لا يمانع في رحيله بعدما استبعده من مباراة الإنتاج الحربي نتيجة ما فعله ورفضه الجلوس كبديل.