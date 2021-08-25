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خالد الصاوي أبرز الحاضرين بصحبة زوجته في العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - تصوير :- ياسمين عليوه
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حرص الفنان خالد الصاوي على حضور العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" بصحبة زوجته، حيث أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص للفيلم بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر

وكان أبرز الحضور في العرض الخاص للفيلم:" خالد الصاوي،دينا فؤاد،مي سليم،ملك قوره،احمد السعدني،حسن ابو الرووس،مها بهنسي


فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد

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