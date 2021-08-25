خالد الصاوي أبرز الحاضرين بصحبة زوجته في العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"

حرص الفنان خالد الصاوي على حضور العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" بصحبة زوجته، حيث أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص للفيلم بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر



وكان أبرز الحضور في العرض الخاص للفيلم:" خالد الصاوي،دينا فؤاد،مي سليم،ملك قوره،احمد السعدني،حسن ابو الرووس،مها بهنسي





فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد