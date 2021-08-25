عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه اليوم فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.





أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».





وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».





وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».





وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات».





وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.





وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».





واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».



