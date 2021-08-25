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قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:35 ص
محمد عبدالعظيم الشيخ
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رغم أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خرج بتصريحات أقل وصف لها أنه وردية عقب التعادل مع الجونة 3-3 في الجولة 33 وضياع لقب الدوري المصري فإنه أصدر أول قرار صادم بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.
وقرر محمود الخطيب تأجيل تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد ضياع لقب الدوري المصري انتظارًا لما ستسفر عن البطولات والأيام المقبلة خاصة فيما يتعلق بسياسة إدارة اللاعبين والقتال على الفوز بكأس مصر.
كان الخطيب قد تجديد عقد موسيماني بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يتراجع ويؤجلها لما بعد الدوري المصري ثم يقرر التراجع مجددًا حتى لا يقع في فخ خسارة بطولات جديدة ويصبح في مرمى هجوم جماهير القلعة الحمراء.
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