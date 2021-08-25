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شاهد..تفاصيل المبادرة الرئاسية لتقديم 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:52 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، التفاصيل المتعلقة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وقال "شعيرة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذه المبادرة الرئاسية مقدمة إلى خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات باعتبارها تخصصات المستقبل.

وأضاف أن هذه المنح مقدمة لمن يريد أن يقوم بتعديل مسار تعليمه للحصول على وظيفة من وظائف المستقبل التي تعتمد بشكل أساسي على الحاسبات والمعلومات.

وأوضح أن الساعات المعتمدة في المنح الدراسية بالجامعات الأهلية تصل إلى 75 ساعة، لافتًا إلى أن هذه الجامعات تجري اختبارات لكل المتقدمين لها.

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