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إليسا تهاجم مسؤولي لبنان: "مقهورة من وقاحتكم"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت الفنانة اللبنانية ​إليسا​؛ عن استياءها من تصريح لمديرة المنشآت النفطية ​أورو الفغالي​ بعد تصريحها في حديث عبر أحد التطبيقات لأحد القنوات التلفزيونية بأن على اللبنانيين أن "يخففو مشاوير" وذلك نظراً لأزمة المخروقات التي يعيشها اللبنانيون في الآونة الأخيرة من شح في البنزين والمازوت وغيرها.

وهاجمت الفنانة اللبنانية المسؤولين الحكوميين في لبنان وكتبت منشوراً في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ردت فيه على هذا التصريح وقالت :" "من آخر إنجازات العهد بلبنان إنو مديرة المنشآت النفطية المحسوبة عليه، واللي انشالت بسحر ساحر من فضيحة الفيول المغشوش، بدها يانا "نتعوّد" نعيش بلا محروقات ونخفف "مشاوير". يعني انا مش مقهورة من الوضع عا قد مني مقهورة من كمية الوقاحة اللي عندكن ياها! استحوا بقا".

وكشفت إليسا من ناحية أخرى أنها تعيش حالياً قصة حب وذلك عبر ردها على سؤال أحد متابعيها، وأثارت جدلا واسعا بحديثها.

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