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الكشف عن سبب رفض كوتينيو العودة للبريميرليج

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث وكيل كوتينيو كيا جورابشيان وكيل أعمال النجم الدولي البرازيلي فليب كوتنيهيو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني عن سبب رفض اللاعب البرازيلي العودة لإنجلترا.

فليب كوتنيهيو يرفض الدوري الإنجليزي
و قال وكيل فليب كوتنيهيو في تصريحات صحفية لـ سبورت الإسبانية: "كوتينيو لم يرغب في مناقشة أي عرض إنجليزي بسبب علاقته القوية مع ليفربول".

وتابع وكيل فليب كوتنيهيو: "ليفربول محفور في قلب كوتينيو، لقد كان سعيدا للغاية بما قدموه في موسم 2019-20، وأرادهم أن يفوزوا بلقب البريميرليج. إنه يرتبط بهم بشدة".

و أكمل وكيل النجم البرازيلي موضحا حقيقة أنباء اقترابه من الانتقال إلى آرسنال أو إيفرتون: "سيكون من الصعب على كوتينيو الانتقال إلى أحد منافسي ليفربول في ظل تعلقه بهذا النادي العريق وجماهيره".

وأتم وكيل كوتينيو مؤكدا أن فليب مستمر مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في الموسم الجديد، لاسيما مع وجودة نية لرونالد كومان، الاعتماد عليه بشكل أساسي.

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