رئيس الجالية المصرية بالسعودية يكشف تفاصيل عودة الطيران المباشر بين البلدين (فيديو)

قال عادل حنفي، رئيس الجالية المصرية، إن أي مصري كان مقيمًا بالمملكة العربية السعودية، وحصل على لقاح معتمد داخل المملكة، فمن حقه العودة إلى المملكة عبر الطيران المباشر بين القاهرة والرياض وفقًا لقرار الأخير.





وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الشخص الذي لم يحصل على جرعتين، سيحجر 14 يومًا عبر دولة ثالثة، حتى إذا حصل على جرعات اللقاح داخل مصر، مضيفًا أن تعداد المصريين الحاصلين اللقاح في داخل المملكة يقدر بالآلاف، وهذا من شأنه ان يحدث انفراجة.



