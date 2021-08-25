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رئيس الجالية المصرية بالسعودية يكشف تفاصيل عودة الطيران المباشر بين البلدين (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال عادل حنفي، رئيس الجالية المصرية، إن أي مصري كان مقيمًا بالمملكة العربية السعودية، وحصل على لقاح معتمد داخل المملكة، فمن حقه العودة إلى المملكة عبر الطيران المباشر بين القاهرة والرياض وفقًا لقرار الأخير.

وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الشخص الذي لم يحصل على جرعتين، سيحجر 14 يومًا عبر دولة ثالثة، حتى إذا حصل على جرعات اللقاح داخل مصر، مضيفًا أن تعداد المصريين الحاصلين اللقاح في داخل المملكة يقدر بالآلاف، وهذا من شأنه ان يحدث انفراجة.

ولفت إلى أن نسبة التطعيم داخل المملكة العربية السعودية وصلت لـ70%، ونسبة الإصابات قاربت على الانعدام، وهذه نسبة كبيرة بين دول العالم.

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مصر عودة الطيران بوابة الفجر الفجر السعودية

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