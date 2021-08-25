بوكيتينو يحدد هذا الثلاثي للرحيل عن باريس سان جيرمان

تحدث تقرير صحفي فرنسي مساء اليوم الثلاثاء عن تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري.





الراحلون عن باريس سان جيرمان

و دعم مسؤولو باريس سان جيرمان صفوف الفريق الباريسي بضم ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم.





من جانبه ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن وصول صفقات باريس الجديدة مع وجود كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، سيجبر الفريق الباريسي على التخلي عن بعض من لاعبيه الحاليين.





وتابعت الصحيفة أن قائمة باريس سان جيرمان تضم حاليًا 29 لاعبًا، وهو رقم لا يمكن لأي فريق تحمله، حيث إن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتيو أبدى رغبة واضحة في رحيل الثلاثي "لايفن كورزاوا ورافينيا ألكانتارا وبابلو سارابيا".





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن الثنائي كورزاوا وسارابيا لم يتجاوزا 15 دقيقة في أول 3 مباريات لباريس سان جيرمان في الدوري هذا الموسم.



