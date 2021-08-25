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بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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جدد مسؤلو النادي الأهلى قرار رفض التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم كثرة الترشيحات التى تلقاها النادى الأحمر لمهاجمين حالياً بالدوري المصرى.

واكد مصدر داخل النادي، على أن موسيماني طلب بضرورة فتح باب الرحيل للثنائي مروان محسن وبواليا بعد نهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني يكتفي بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن حتى لو رحل الثنائى بواليا ومروان محسن.

ويرى موسيماني أن الأهلي لديه أكثر من لاعب قادر على التسجيل، فى مقدمتهم أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا.

ويؤكد المدير الفني للأهلي ثقته فى الصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وسيكون لها دور فى زيادة قوة الفريق هجومياً وهم ميكيسوني وبيرسي تاو.

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