مروان يونس لـ"الفجر الفني": دعاية "200 جنيه" كريتيف جدا.. وأتمنى أن أعود بسلسلة فيديوهات مع والدتي





وأضاف: "لحد دلوقتي مشوفتش اي فيلم، علشان مرة فيلم نزل وانا مسافر ومره وقت فرحي".

كما تحدث مروان عن السوشيال ميديا ومتي سنرى "فيديوهات" خاصة له برفقة والدته مره أخرى قائلا: "قريب جدا نفسي نعمل فيديوهات من تاني بس ادعيلي أشوفها لانها مسافرة".



كما كشف مروان يونس عن وجود أعمال قادمة مشيرًا إلي أنه سيدخل في أعمال قادمة رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها

حرص المذيع مروان يونس على حضور العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" بصحبة زوجته وكان قد أقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص للفيلم بأحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر.وكشف الفنان مروان يونس أثناء تواجده في العرض الخاص للفجر الفني عن إعجابه بتجمع كل هؤلاء النجوم داخل فيلم واحد مشيرًا إلي أنه اعجب بالدعاية الخاصة بالفيلم قائلا:" الدعاية كريتيف للغاية وبها مجهود كبير".وصرح مروان يونس عند سؤاله عن الأفلام التي شاهدها مؤخرًا مشيرًا إلي أنه لم يشاهد أي افلام حتي الآن.