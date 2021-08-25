تعرف على تفاصيل طقس اليوم.. بيان بدرجات الحرارة



- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.حالة الطقس نهارًا: