التنمية المحلية: لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة "السايس" إلا في هذه الحالة





قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن قانون السايس الجديد هدفه إعادة الانضباط للشارع، ويقضي على التكدسات المرورية.



وأكد "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة السايس إلا بعد الحصول على مهنة مزاولة، متابعًا: "نتعاون مع مجموعة من الشركات لتنظيم عمل اصطفاف السيارات بالشارع وتحديد ساحات الانتظار".



وأضاف أن المحافظة تتعاون مع الوزارة في تحديد ساحات انتظار السيارات بالشارع وفقًا للتوزيع السكاني للمنطقة، موضحًا أنه يجب أن يكون عمر السايس لا يقل عن 21 عامًا، ويحمل رخصة قيادة، ويقدم ما يفيد بعدم تعاطيه مخدرات.



